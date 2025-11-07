Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri

        Niğde'de husumetlisini yaralayan zanlı tutuklandı

        Niğde'de iş yerinin önünde husumetlisini silahla vurarak yaralayan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2025 - 17:06 Güncelleme: 07.11.2025 - 17:06
        Niğde'de husumetlisini yaralayan zanlı tutuklandı
        Niğde'de iş yerinin önünde husumetlisini silahla vurarak yaralayan şüpheli tutuklandı.

        Fertek Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi'nde oto galeri sahibi E.E'yi tabancayla ateş ederek yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan O.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Niğde'de, 5 Kasım'da, Fertek Organize Sanayi Bölgesi'nde oto galeri sahibi E.E, iş yerinin önünde, motosikletle gelen husumetlisi O.D'nin silahlı saldırısında yaralanmıştı.

