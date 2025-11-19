Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri

        Niğde'de 8. Kitap Fuarı açılacak

        Niğde Belediyesince bu yıl 8'incisi düzenlenen kitap fuarı 21 Kasım'da açılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2025 - 15:09 Güncelleme: 19.11.2025 - 15:09
        Niğde'de 8. Kitap Fuarı açılacak
        Niğde Belediyesince bu yıl 8’incisi düzenlenen kitap fuarı 21 Kasım'da açılacak.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Niğde Belediyesi Hazım Tepeyran Kültür Merkezi yanındaki alanda kurulan fuarda çok sayıda yayınevi stant kuracak.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Emrah Özdemir, fuarın şehrin kültürel hayatına katkı sağladığını ifade etti.

        Özdemir, belediye olarak kenti sadece altyapı ve üstyapı yatırımlarıyla değil, kültürel etkinliklerle de kalkındırmaya devam edeceklerini belirtti.

        Bu yıl kitap fuarının 8'incisini düzenleyeceklerini kaydeden Özdemir, "Gerçekleştireceğimiz kitap fuarımızda birbirinden kıymetli yazarı, düşünürü ve sanatçıyı hemşehrilerimizle buluşturmanın heyecanını yaşıyoruz. 21-30 Kasım'da tüm kitapseverleri, gençlerimizi ve çocuklarımızı bu büyük kültür şölenine davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır.

