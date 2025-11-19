Niğde'de 8. Kitap Fuarı açılacak

Niğde Belediyesince bu yıl 8’incisi düzenlenen kitap fuarı 21 Kasım'da açılacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Niğde Belediyesi Hazım Tepeyran Kültür Merkezi yanındaki alanda kurulan fuarda çok sayıda yayınevi stant kuracak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Emrah Özdemir, fuarın şehrin kültürel hayatına katkı sağladığını ifade etti.

Özdemir, belediye olarak kenti sadece altyapı ve üstyapı yatırımlarıyla değil, kültürel etkinliklerle de kalkındırmaya devam edeceklerini belirtti.

Bu yıl kitap fuarının 8'incisini düzenleyeceklerini kaydeden Özdemir, "Gerçekleştireceğimiz kitap fuarımızda birbirinden kıymetli yazarı, düşünürü ve sanatçıyı hemşehrilerimizle buluşturmanın heyecanını yaşıyoruz. 21-30 Kasım'da tüm kitapseverleri, gençlerimizi ve çocuklarımızı bu büyük kültür şölenine davet ediyorum." ifadelerini kullandı.