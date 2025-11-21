Niğde merkezli 14 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 13 kişi tutuklandı
Niğde merkezli 14 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 27 şüpheliden 13'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarına yönelik çalışma başlattı.
Ekiplerin Niğde merkezli Adana, Antalya, Aydın, Bursa, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Mardin, Mersin, Muğla ve Şanlıurfa'da 37 kişiye yönelik eş zamanlı düzenlediği operasyonda 27 şüpheli yakalandı.
Ayrıca yurt dışında olduğu tespit edilen 8 zanlı hakkında kırmızı bültenle arama emri çıkartıldı.
Operasyonda, 38 cep telefonu, 20 SIM kart, 11 bilgisayar, 4 tablet, 1 hard disk, 6 flash bellek, 4 SD kart, 22 CD, 1 fotoğraf makinesi, 23 fişek ve 2 bıçak ele geçirildi.
Yaklaşık 10 milyar lira para hareketi tespit edilen soruşturmada, 447 banka hesabı, 3 triblex daire, 2 villa, dublex daire, 14 mesken, 7 dükkan, 10 tarla, 3 arsa, 15 araç ve 8 motosikleten oluşan toplam 399 milyon lira değerindeki mal varlığına el konuldu.
Öte yandan, 8 bin 818 kişinin yasa dışı bahis oynadığı tespit edilerek, 7 bin 258 kişiye idari işlem uygulandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 13'ü tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
