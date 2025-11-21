Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri

        Niğde merkezli 14 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 13 kişi tutuklandı

        Niğde merkezli 14 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 27 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2025 - 00:43 Güncelleme: 21.11.2025 - 00:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Niğde merkezli 14 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 13 kişi tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Niğde merkezli 14 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 27 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarına yönelik çalışma başlattı.

        Ekiplerin Niğde merkezli Adana, Antalya, Aydın, Bursa, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Mardin, Mersin, Muğla ve Şanlıurfa'da 37 kişiye yönelik eş zamanlı düzenlediği operasyonda 27 şüpheli yakalandı.

        Ayrıca yurt dışında olduğu tespit edilen 8 zanlı hakkında kırmızı bültenle arama emri çıkartıldı.

        Operasyonda, 38 cep telefonu, 20 SIM kart, 11 bilgisayar, 4 tablet, 1 hard disk, 6 flash bellek, 4 SD kart, 22 CD, 1 fotoğraf makinesi, 23 fişek ve 2 bıçak ele geçirildi.

        Yaklaşık 10 milyar lira para hareketi tespit edilen soruşturmada, 447 banka hesabı, 3 triblex daire, 2 villa, dublex daire, 14 mesken, 7 dükkan, 10 tarla, 3 arsa, 15 araç ve 8 motosikleten oluşan toplam 399 milyon lira değerindeki mal varlığına el konuldu.

        Öte yandan, 8 bin 818 kişinin yasa dışı bahis oynadığı tespit edilerek, 7 bin 258 kişiye idari işlem uygulandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 13'ü tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cevdet Yılmaz: Gençlere 250 bin lira evlilik kredisi vereceğiz
        Cevdet Yılmaz: Gençlere 250 bin lira evlilik kredisi vereceğiz
        Putin'den komuta noktasına ziyaret
        Putin'den komuta noktasına ziyaret
        Dursun Özbek'ten bahis soruşturması açıklaması!
        Dursun Özbek'ten bahis soruşturması açıklaması!
        Dursun Özbek'ten HT Spor'da flaş açıklamalar!
        Dursun Özbek'ten HT Spor'da flaş açıklamalar!
        Dursun Özbek'ten Osimhen açıklaması!
        Dursun Özbek'ten Osimhen açıklaması!
        "İmralı'ya ziyarete olumlu bakıyoruz"
        "İmralı'ya ziyarete olumlu bakıyoruz"
        Otel sahibi ve çalışanına yakalama kararı!
        Otel sahibi ve çalışanına yakalama kararı!
        Erhürman, GKRY Lideri ile görüştü
        Erhürman, GKRY Lideri ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Avukatı doğruladı: 3 yıldır...
        Avukatı doğruladı: 3 yıldır...
        Milli Takım'ın play-off'taki rakibi Romanya!
        Milli Takım'ın play-off'taki rakibi Romanya!
        Devrim Özkan’ı unutamıyor
        Devrim Özkan’ı unutamıyor
        Rafa Silva krizinde yeni perde!
        Rafa Silva krizinde yeni perde!
        Zorbay Küçük adına 5 bin liralık işlem hacmi!
        Zorbay Küçük adına 5 bin liralık işlem hacmi!
        Bahis soruşturmasında 3. Lig'den 637 futbolcuya ceza!
        Bahis soruşturmasında 3. Lig'den 637 futbolcuya ceza!
        3 milyar dolarlık bulut yatırımı
        3 milyar dolarlık bulut yatırımı
        "Özgür Özel'in partiyi temizlemesi esas işi olmalı"
        "Özgür Özel'in partiyi temizlemesi esas işi olmalı"
        400 dolar olan 5 dilim elma viral oldu!
        400 dolar olan 5 dilim elma viral oldu!
        Pay repo risk yaratır mı?
        Pay repo risk yaratır mı?
        Paradigma değişikliği yaşanıyor
        Paradigma değişikliği yaşanıyor

        Benzer Haberler

        Niğde merkezli 14 ilde gerçekleşen yasa dışı bahis operasyonunda 13 tutukla...
        Niğde merkezli 14 ilde gerçekleşen yasa dışı bahis operasyonunda 13 tutukla...
        Niğde'de traktörün altında kalan çocuk öldü
        Niğde'de traktörün altında kalan çocuk öldü
        Niğde'de traktörün altında kalan çocuk, hayatını kaybetti
        Niğde'de traktörün altında kalan çocuk, hayatını kaybetti
        Niğde'de traktörün altında kalan 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
        Niğde'de traktörün altında kalan 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
        Bor İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden bilgilendirme çalışması
        Bor İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden bilgilendirme çalışması
        Tarımsal kuraklık İl Kriz Merkezi 2025 Yılı 2. Toplantısı yapıldı
        Tarımsal kuraklık İl Kriz Merkezi 2025 Yılı 2. Toplantısı yapıldı