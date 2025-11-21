Niğde merkezli 14 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 13 kişi tutuklandı

Öte yandan, 8 bin 818 kişinin yasa dışı bahis oynadığı tespit edilerek, 7 bin 258 kişiye idari işlem uygulandı.

Yaklaşık 10 milyar lira para hareketi tespit edilen soruşturmada, 447 banka hesabı, 3 triblex daire, 2 villa, dublex daire, 14 mesken, 7 dükkan, 10 tarla, 3 arsa, 15 araç ve 8 motosikleten oluşan toplam 399 milyon lira değerindeki mal varlığına el konuldu.

Ayrıca yurt dışında olduğu tespit edilen 8 zanlı hakkında kırmızı bültenle arama emri çıkartıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.