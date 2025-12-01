Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri

        Niğde'de otomobilin çarptığı 18 yaşındaki genç hastanede öldü

        Niğde'de otomobilin çarptığı 18 yaşındaki genç kız tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2025 - 09:31 Güncelleme: 01.12.2025 - 09:31
        Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, Yukarı Kayabaşı Mahallesi Süleyman Fethi Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Gönül Ravza Efe'ye (18) çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Efe, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

