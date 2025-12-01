Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri

        Niğde 8. Kitap Fuarı sona erdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2025 - 15:47 Güncelleme: 01.12.2025 - 15:50
        Niğde 8. Kitap Fuarı sona erdi
        Niğde Hazım Tepeyran Kültür Merkezi otoparkında, "Okuyan Şehir" sloganıyla bu yıl 8’incisi düzenlenen Niğde Kitap Fuar sona erdi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, gençler ve çocuklar fuara yoğun ilgi gösterdi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Emrah Özdemir, fuarın her geçen yıl artan ilgiyle büyümeye devam ettiğini belirtti.

        Fuarın 10 gün boyunca açık kaldığını anımsatan Özdemir, "Gençlerimizin fuara gösterdiği ilgi bizleri mutlu etti. Niğde artık sadece altyapı ve üstyapı yatırımlarıyla değil, kültür ve sanat alanındaki yükselişiyle de Türkiye'nin örnek şehirlerinden biri haline geliyor. Son 6 yılda şehrimize kazandırdığımız 5 kütüphaneyle gençlerimizi ve çocuklarımızı bilgiyle buluşturmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Fuar boyunca Şermin Yaşar, Bahadır Yenişehirlioğlu, Oytun Erbaş, Sinan Yağmur, Prof. Dr. Mehmet Emin Ay ve Serhat Yabancı gibi yazarlar söyleşilere katılarak, okurlarının kitaplarını imzaladı.

