        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri Haberleri

        Niğde'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 zanlıdan 4'ü tutuklandı

        Niğde merkez ve Bor ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Giriş: 20.01.2026 - 17:56 Güncelleme: 20.01.2026 - 18:02
        Niğde'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 zanlıdan 4'ü tutuklandı
        Niğde merkez ve Bor ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Bor İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 8 zanlı gözaltına alındı.

        Şüphelilere ait adres ve araçlarda yapılan aramalarda, 215 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi ve 8 bin 600 lira ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 4'ü ise serbest bırakıldı.

