Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri Haberleri

        Niğde'de "Fikrini Paylaş, Şehrine Değer Kat Yarışması"nın ödül töreni yapıldı

        Niğde Belediyesince düzenlenen "Fikrini Paylaş, Şehrine Değer Kat Yarışması"nın ödül töreni gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2026 - 17:43 Güncelleme: 19.01.2026 - 17:46
        Niğde'de "Fikrini Paylaş, Şehrine Değer Kat Yarışması"nın ödül töreni yapıldı
        Niğde Belediyesince düzenlenen "Fikrini Paylaş, Şehrine Değer Kat Yarışması"nın ödül töreni gerçekleştirildi.

        Belediye Mesclis Salonu'nda düzenlenen törenin açılışında konuşan Belediye Başkanı Emrah Özdemir, yarışmaya kentin farklı kesimlerinden katılım olmasından dolayı mutlu olduğunu söyledi.

        Özdemir, yarışmanın kendileri için önemli olduğunu ifade ederek, devamının geleceğini belirtti.

        Belediyede çalışan personelinde de proje ürettiklerini dile getiren Özdemir, "Niğde'de yaşayan herkesin bir gün kendini belediye başkanı olarak hayal edip bu şehirle ilgili neyi görmek istiyorsa, ne eksiklik görüyorsa fikrin bizlerle paylaşmasını istemiştik. 185 projeyle 136 vatandaşımız katılmış. İlk olmasına rağmen çok da güzel. 40 personelimiz toplamda 133 bireysel projeyle 22 grup olarak proje sunmuşlar. İnanıyorum ki önümüzdeki yılda başlayan başvurularda çok daha fazla sayı olacak. Sonuçta bu şehir hepimizin." diye konuştu.

        Özdemir, konuşmasının ardından derece girenlere ödüllerini takdim etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

