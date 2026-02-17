Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 9 zanlıdan 3'ü tutuklandı
Niğde merkez ve Bor ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Bor İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 11-15 Şubat tarihleri arasında Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmalarda 9 şüpheli yakaladı.
Şüphelilerin üzerlerinde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, 252 gram sentetik uyuşturucu, 50 sentetik hap, aseton, hassas terazi ve 7 bin 600 lira ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri ise serbest bırakıldı.
