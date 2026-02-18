Canlı
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri Haberleri

        Niğde'de floor curling müsabakaları başladı

        Niğde'de okul sporları kapsamında düzenlenen floor curling müsabakaları, 5 Şubat Spor Salonu'nda başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2026 - 11:46 Güncelleme: 18.02.2026 - 11:46
        Niğde'de floor curling müsabakaları başladı
        Niğde'de okul sporları kapsamında düzenlenen floor curling müsabakaları, 5 Şubat Spor Salonu'nda başladı.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, müsabakalarla sporcuların fiziksel ve zihinsel becerilerini geliştirmesi amaçlandığı belirtildi.

        Müsabakaların okullararası dayanışma, fair play ve spor kültürünün yaygınlaşmasına önemli katkı sağlaması bekleniyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Gençlik ve Spor İl Müdürü Yüksel Dorul, organizasyonda emeği geçen okul idarecilerine, öğretmenlere ve tüm sporculara teşekkür ederek, müsabakalara katılan öğrencilere başarılar diledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

