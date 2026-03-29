        Niğde Barosundan, kadın cinayetinde "yargı sürecinin takipçisi olacağız" açıklaması

        Niğde Barosu Kadın Hakları Komisyonu, dün B.Z.Y'nin boşanma aşamasındaki kocası tarafından bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin yargı sürecinin takipçisi olacaklarını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2026 - 10:21 Güncelleme:
        Barodan yapılan yazılı açıklamada, B.Z.Y'nin boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürüldüğü haberinin üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

        Kentte meydana gelen kadın cinayetlerinin engellenmesi ve suçluların yargılanması için Niğde Barosu Kadın Hakları Komisyonunun üzerine düşeni yapmaya hazır olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "İlimizdeki tüm kamu kurum ve kuruluşları ile STK'ları bu amaçla birlikte çalışmaya davet ediyoruz. Kadınlarımızı sahipsiz bırakmayacağımızı ve başta hemşehrimiz B.Z.Y'nin ceza dosyası olmak üzere yargılama süreçlerinin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyuyla paylaşıyoruz. B.Z.Y'nin ailesine, yakınlarına ve tüm hemşehrilerimize baş sağlığı diliyoruz."

        - Olay

        Selçuklu Mahallesi'ndeki bir apartmanda dün C.Y. ile eşi B.Z.Y. arasında tartışma çıkmıştı. Tartışma sırasında bıçakla eşini yaralayıp kaçan C.Y, aynı bıçakla intihar girişiminde bulunmuştu.

        Hastaneye kaldırılan çiftten ağır yaralanan kadın, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

