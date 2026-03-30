Niğde'de kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Niğde'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, sigara imalatı ve ticareti yapanlara yönelik çalışma gerçekleştirdi.



Şüphelilerin ikamet, iş yerleri ve araçlarında yapılan aramalarda, 6 bin 620 dolu makaron, 3 bin sigara kutusu, 79 paket kaçak sigara, 15 paket elektronik sigara likiti, 11 elektronik sigara ve 8 kilogram tütün ele geçirildi.



Operasyonda, 2 zanlı gözaltına alındı.

