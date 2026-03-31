Niğde'de 3 bin 680 dolu makaron ele geçirildi

Niğde'nin Bor ilçesinde polis ekipleri 3 bin 680 dolu makaron ele geçirdi.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince, 5607 sayılı kanuna muhalefet suçundan arananlara yönelik çalışma yürütüldü.



Bu kapsamda belirlenen bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, Y.N'yi yakaladı.



Yapılan aramada, 3 bin 680 dolu makaron, 100 paket kaçak ve 4 elektronik sigara ele geçirildi.



Gözaltına alınana şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

