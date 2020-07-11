Ali KADI/NİĞDE, (DHA) NİĞDE'nin Ulukışla ilçesinde TIR ile çarpışan kamyonetin sürücüsü Hasan Hüseyin Afşin (57) öldü.
Kaza, Porsuk köyü yakınlarında meydana geldi. D-750 Karayolu'nda seyir halindeki Hasan Hüseyin Afşin (57) yönetimindeki 34 BEY 972 plakalı kamyonet, Adem Karadamar´ın (42) kullandığı 33 NOK 57 plakalı TIR ile çarpıştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kamyonet sürücüsü Hasan Hüseyin Afşin´in öldüğünü belirledi.
Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Niğde / Ulukışla Ali KADI
2020-07-11 00:53:05
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.