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Ali KADI/NİĞDE, (DHA) NİĞDE'nin Ulukışla ilçesinde TIR ile çarpışan kamyonetin sürücüsü Hasan Hüseyin Afşin (57) öldü.

Kaza, Porsuk köyü yakınlarında meydana geldi. D-750 Karayolu'nda seyir halindeki Hasan Hüseyin Afşin (57) yönetimindeki 34 BEY 972 plakalı kamyonet, Adem Karadamar´ın (42) kullandığı 33 NOK 57 plakalı TIR ile çarpıştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kamyonet sürücüsü Hasan Hüseyin Afşin´in öldüğünü belirledi.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Niğde / Ulukışla Ali KADI

2020-07-11 00:53:05



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