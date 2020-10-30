Sürücüsünün el frenini çekmediği otomobil, gölete uçtu

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)NİĞDE'de sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil, gölete uçtu.
Merkez Değirmenli beldesinde akşam saatlerinde, sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu park halindeki otomobil, gölete düştü. Olay sonrası otomobil sahibi, beldede bulunan arkadaşlarıyla, traktöre halat bağlayarak suya batan otomobili çekip çıkardı.DHA-Genel Türkiye-Niğde Ali KADI
2020-10-30 14:50:48
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