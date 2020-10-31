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Hidradenitis hastası Enver tedavi olmak istiyor Baba Servet Dağtekin: "Evladımın halini gördükçe böbrek yetmezliğine yakalandım"

İHA

Hidradenitis hastası Enver tedavi olmak istiyor Baba Servet Dağtekin: "Evladımın halini gördükçe böbrek yetmezliğine yakalandım"

Niğde’de 9 yıldır Hidradenitis Suppurativa (HS) hastası olan Enver Dağtekin (27) yardım bekliyor.
Altunhisar İlçesine bağlı Karakapı Beldesinde yaşayan Enver Dağtekin, 18 yaşında yakalandığı Hidradenitis Suppurativa halk arasında köpek memesi denilen hastalık ile 9 yıldır mücadele ediyor. Hastalık nedeniyle çalışamadığını, gündelik ihtiyacını karşılamakta da zorluk çektiğini belirten Dağtekin, yetkililerden sağlığına kavuşmak için yardım beklediğini söyledi. Dağtekin; “Kollarımda ki ve bacaklarımda ki rahatsızlıktan dolayı 56 senedir yürüyemiyorum. Ben tedavi olmak istiyorum. Doktora gittim ama hiçbir çözümünü bulamadılar. Kronik bir hastalık olduğunu söylediler. Uyurken rahatsız ediyor. Rahatsızlığımdan dolayı 5 6 senedir de çalışamıyorum. Doktorlar bir sürü tahlil yaptılar ama yine de bir çözümünü bulamadılar. Kimisi geçmeyen bir hastalık diyor, kimisi zamanla geçer diyorlar. Halk dilinde köpek memesi adı verilen bir hastalık olduğunu söylediler. Ben bu hastalığı atlatmak iyileşmek istiyorum. Cumhurbaşkanımızdan, devlet büyüklerimizden yardım bekliyorum. Dışarı çıkamıyorum, yürüyemiyorum, çalışamıyorum. Evliyim çocuğum yok eşim benden tiksinmek üzere, gitmek üzere. Psikolojim de iyice bozuldu” dedi.
Baba Servet Dağtekin ise; "Oğlum Kayseri’de 5 6 kez tedavi gördü. Sürekli gidip geldik. 20 gün bir yattı, 40 gün bir yattı. Doktorlar incelediler halk dilinde köpek memesi adı verilen bir hastalık olduğunu söylediler ama bir çaresini, tedavisini bulamadılar. Yaraları biraz kaybolur gibi oluyor ama tekrar çıkıyor. Oğlumu böyle gördükçe bende üzülüyorum. Evladımın bu halini gördükçe stres yaptım ve böbrek yetmezliği hastalığına yakalandım. Önceden çalışıyordum, ihtiyaçlarını gideriyordum, yardımcı oluyordum ama ben de rahatsızlanınca ilgilenemez oldum. Doktorlar 50 yaşına kadar biraz kilo verecek diyor. 40 50 yaşlarında geçebilir diyorlar. Eşi var ama eşi de bakarken zorluk çekiyor. Doktorlar bir tedavisi olmadığını söylüyor. Yurt dışından bir ilaç alıyoruz onu kullanıyor. Bu ilaçla biraz da olsa hafifletir dedi. Kayseri’de tedavi gördü. Ben de tedavi görüyorum. Diğer yerlere de gidemedik, maddi sıkıntıdan ve rahatsızlığımdan dolayı çıkamıyoruz. Beli, koltuk altları, bacakları hep yara içinde. Ben devlet büyüklerimize, Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum, Dünya’nın en uzağındaki yardıma muhtaç insanlara ulaşıyorlar bize de ulaşsınlar. Ben maddi bir şey beklemiyorum. Evladımın sağlığına kavuşup, normal hayatına dönmesini, çalışmasını, yuvasına ekmek getirmesini istiyorum. 6 senedir evinden çıkmıyor. İnsan içine çıkıp arkadaşlarının arasına dönmesini istiyorum” şeklinde konuştu.

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