Niğde’de define arayan 8 kişi yakalandı

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Niğde’de jandarma ekipleri define arayan 8 kişiyi suçüstü yakaladı.

Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Altunhisar İlçesi Yeşilyurt köyü Ömerli deresi mevkiinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı aldı. Ekipler yaptıkları operasyonda 8 kişiyi kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı.

Kaçak kazı yapılan alanda ve evlerinde yapılan aramada 2 adet keser, 4 adet özel yapılmış kazma, 2 adet çekiç, 1 adet balyoz, 9 adet çeşitli ebatlarda murç, 1 adet kırıcı ucu, 3 adet levye, 1 adet calaska makarası,1 adet ruhsatsız av tüfeği, 23 adet av tüfeğine ait mühimmat ele geçirildi.

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