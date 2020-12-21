Niğde’de define arayan 8 kişi yakalandı

Niğde’de jandarma ekipleri define arayan 8 kişiyi suçüstü yakaladı.
Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Altunhisar İlçesi Yeşilyurt köyü Ömerli deresi mevkiinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı aldı. Ekipler yaptıkları operasyonda 8 kişiyi kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı.
Kaçak kazı yapılan alanda ve evlerinde yapılan aramada 2 adet keser, 4 adet özel yapılmış kazma, 2 adet çekiç, 1 adet balyoz, 9 adet çeşitli ebatlarda murç, 1 adet kırıcı ucu, 3 adet levye, 1 adet calaska makarası,1 adet ruhsatsız av tüfeği, 23 adet av tüfeğine ait mühimmat ele geçirildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.