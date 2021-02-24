Niğde Anadolu FK - Çorum FK: 0-0

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)STAT: Niğde 5 Şubat
HAKEMLER: Mehmet Şükrü Közcü (xx), Sezgin Altun (xx), Barış Çiceksoyu (xx)
NİĞDE ANADOLU FK: Ali Emre Yanar (xx) - Rıza Efendioğlu (xx), Birhan Vatansever (xx), Metehan Yılmaz (xx) (Dk. 72 Berkin x), Tolgahan Çiçek (xx), Hüseyin Altuğ (xx) (Dk.80 Mustafa x), Ferhat Katipoğlu (xx), Fatih Aktay (xx), Onur Taha Takır (Dk.80 Yücel x), Polat Abay (xx) (Dk. 72 Altar x), Recep Yemişçi (xx) (Dk.77 Şahan x)
ÇORUM FK: Hasan Hüseyin Akınay (xx) Sahih Zafer (xx), Kerem Çağatay (xx) (Dk.80 Oktay x), Umut Kaya (xx) (Dk. 59 Ömer x), Cengiz Öykün (xx), Muhammet Fettahoğlu (xx), Mikail Albayrak ( xx) (Dk. 70 Hüseyin) x), Nafican Yardıncı (xx), Tarık Mayhoş (xx), Murat Türkan (xx), Sinan Kurumuş (xx)
SARI KARTLAR: Dk. 74 Recep Yemişçi (Niğde Anadolu FK) Dk. 62 Salih Zafer Kurşunlu (Çorum FK)Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta oynanan 25'inci hafta maçında Niğde Anadolu FK, sahasında Çorum FK ile 0-0 berabere kaldı.DHA-Spor Türkiye-Niğde Ali KADI
2021-02-24 15:31:44
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