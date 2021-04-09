Niğde’ye şehit ateşi düştü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Siirt'in Eruh ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda çıkan çatışmada Niğdeli Uzman Çavuş Erkan Erdem şehit düştü.

Terör örgütü PKK'ya yönelik "Eren6 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada 28 yaşındaki Uzman Çavuş Erkan Erdem şehit düştü. Uzman Çavuş Erdem’in acı haberi Niğde’nin Bor ilçesi Ahmet Kuddusi Mahallesi'ndeki annesi Hatice Erdem’e yetkililer tarafından verildi. Şehidin evi Türk bayrağıyla donatıldı. Uzman çavuşun evli olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.