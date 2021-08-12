Kantalup kavunu Niğde’den 5 ülkeye ihraç ediliyor 20 dekar alanda başladı, şimdi 5 ülkeye kavun yetiştiriyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kantalup kavunu Niğde’den 5 ülkeye ihraç ediliyor 20 dekar alanda başladı, şimdi 5 ülkeye kavun yetiştiriyor

İHA

Kantalup kavunu Niğde’den 5 ülkeye ihraç ediliyor 20 dekar alanda başladı, şimdi 5 ülkeye kavun yetiştiriyor

Türkiye’de sadece Niğde'de üretilen 'kantalup' cinsi kavunlar 5 ülkeye ihraç ediliyor.
Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesinde bir firma; 700 dekarda ürettiği kökü Orta Amerika olan 'kantalup' cinsi kavun, Kırsal Kalkınma Ekonomik Yatırımlar Destek Programı kapsamında 1 milyon hibe desteğiyle kurduğu tesiste işleyerek İngiltere, Hollanda, Singapur, Malezya ve Dubai'ye ihraç ediliyor. Firma yetkilisi Ersan Yazgan ilk olarak 20 dekarlık alanda deneme üretimi yaptıklarını, şuanda ise yaklaşık 700 dekar alanda 'kantalup' kavunu yetiştirdiklerini söyledi. Yazgan, ürettikleri kantalup kavununun bu sene sözleşmeli olarak 5 ülkeye gönderdiklerini ifade ederek: “Farklı bölgelerde de deneme dikimleri yapıyoruz. Verimden çok kalite önemli. Müşteri potansiyelimiz yurt dışındaki marketler meyve ve sebze salatası tesisleri olduğu için verim diğer kavunlarda olduğu kadar yüksek değil fakat kaliteyi düzgün yaptığımız zaman verimin açığını kapatıyor. Her yıl değişiyor ihracat yaptığımız ülke sayısı, bu sene sözleşmeli olarak 5 ülkeye gönderiyoruz. Singapur, İngiltere, Dubai, Hollanda ve Malezya'ya ihracat yapıyoruz. Yeni pazar araştırmalarımız devam ediyor. Her yıl 3040 konteyner kavun gönderiyoruz ama bu müşteri potansiyelimiz arttıkça arttırıyoruz. Tonaj olarak yaklaşık 700 ton birinci kalite mal sevk ediyoruz” dedi.
Tesiste incelemelerde bulunan Niğde İl Tarım ve Orman Müdürü Asım Baş, kantalup cinsi kavunların kentte hem üretim aşamasında hem ürünlerin paketlenmesi ve işlenmesi ve dış pazara yüksek getirili bir şekilde sevkiyatı ekonomiye ciddi katkı sağladığını söyledi. Baş, Orta Amerika kökenli olan kantalup kavunun da Niğde'de üretiminin olduğunu belirterek; “Buradan yurt dışına gidiyor. Şu anda hazırlığı yapılan 2 tır, Dubai'ye gönderilecek. Hollanda, İngiltere, Singapur ve üst düzey tüketim alanı olan gelir seviyesi yüksek ülkelere de ihracat yapılıyor. Özellikli bir kavun. Bizim alışık olmadığımız ama yurt dışında pazar payı yüksek olan ve yurt dışının beklentisine göre üretim yapılıyor. Firma yaptığı pazar araştırmasında dış pazardaki beklentinin meyve salatası şeklinde olduğunu ifade etti. 13'üncü etapta da meyve salatası yapılabilecek bir tesise yöneldik. Şu an inşaatı bitmek üzere. İlimizde hem üretim aşamasında hem ürünlerin paketlenmesi ve işlenmesi ve dış pazara yüksek getirili bir şekilde sevkiyatı ekonomimize ciddi katkı sağlıyor” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Niğde’de tarihi kazılardan çıkan eserler müzede sergiye sunuldu
YEREL HABERLER Niğde’de tarihi kazılardan çıkan eserler müzede ...
Niğde Belediyesi'nden üniversite adaylarına tercih danışmanlığı
YEREL HABERLER Niğde Belediyesi'nden üniversite adaylarına tercih ...
Çaycının kalp masajıyla hayata döndü
YEREL HABERLER Çaycının kalp masajıyla hayata döndü
Niğde'de havai fişek atılması yasaklandı
YEREL HABERLER Niğde'de havai fişek atılması yasaklandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.