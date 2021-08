Kantalup kavunu Niğde’den 5 ülkeye ihraç ediliyor 20 dekar alanda başladı, şimdi 5 ülkeye kavun yetiştiriyor

Türkiye’de sadece Niğde'de üretilen 'kantalup' cinsi kavunlar 5 ülkeye ihraç ediliyor.

Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesinde bir firma; 700 dekarda ürettiği kökü Orta Amerika olan 'kantalup' cinsi kavun, Kırsal Kalkınma Ekonomik Yatırımlar Destek Programı kapsamında 1 milyon hibe desteğiyle kurduğu tesiste işleyerek İngiltere, Hollanda, Singapur, Malezya ve Dubai'ye ihraç ediliyor. Firma yetkilisi Ersan Yazgan ilk olarak 20 dekarlık alanda deneme üretimi yaptıklarını, şuanda ise yaklaşık 700 dekar alanda 'kantalup' kavunu yetiştirdiklerini söyledi. Yazgan, ürettikleri kantalup kavununun bu sene sözleşmeli olarak 5 ülkeye gönderdiklerini ifade ederek: “Farklı bölgelerde de deneme dikimleri yapıyoruz. Verimden çok kalite önemli. Müşteri potansiyelimiz yurt dışındaki marketler meyve ve sebze salatası tesisleri olduğu için verim diğer kavunlarda olduğu kadar yüksek değil fakat kaliteyi düzgün yaptığımız zaman verimin açığını kapatıyor. Her yıl değişiyor ihracat yaptığımız ülke sayısı, bu sene sözleşmeli olarak 5 ülkeye gönderiyoruz. Singapur, İngiltere, Dubai, Hollanda ve Malezya'ya ihracat yapıyoruz. Yeni pazar araştırmalarımız devam ediyor. Her yıl 3040 konteyner kavun gönderiyoruz ama bu müşteri potansiyelimiz arttıkça arttırıyoruz. Tonaj olarak yaklaşık 700 ton birinci kalite mal sevk ediyoruz” dedi.

Tesiste incelemelerde bulunan Niğde İl Tarım ve Orman Müdürü Asım Baş, kantalup cinsi kavunların kentte hem üretim aşamasında hem ürünlerin paketlenmesi ve işlenmesi ve dış pazara yüksek getirili bir şekilde sevkiyatı ekonomiye ciddi katkı sağladığını söyledi. Baş, Orta Amerika kökenli olan kantalup kavunun da Niğde'de üretiminin olduğunu belirterek; “Buradan yurt dışına gidiyor. Şu anda hazırlığı yapılan 2 tır, Dubai'ye gönderilecek. Hollanda, İngiltere, Singapur ve üst düzey tüketim alanı olan gelir seviyesi yüksek ülkelere de ihracat yapılıyor. Özellikli bir kavun. Bizim alışık olmadığımız ama yurt dışında pazar payı yüksek olan ve yurt dışının beklentisine göre üretim yapılıyor. Firma yaptığı pazar araştırmasında dış pazardaki beklentinin meyve salatası şeklinde olduğunu ifade etti. 13'üncü etapta da meyve salatası yapılabilecek bir tesise yöneldik. Şu an inşaatı bitmek üzere. İlimizde hem üretim aşamasında hem ürünlerin paketlenmesi ve işlenmesi ve dış pazara yüksek getirili bir şekilde sevkiyatı ekonomimize ciddi katkı sağlıyor” dedi.

