Kayalıklarda mahsur kalan keçiyi AFAD ekipleri kurtardı

Niğde’de 5 metre yükseklikteki kayalıklarda mahsur kala keçi, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.
Altunhisar ilçesine bağlı Çölekçi Köyünde Çoban Ahmet İşkol'a ait keçi, sarp kayalıklarda mahsur kaldı. Keçiyi kendi imkanlarıyla kurtaramayan İşkol'un, durumu yetkililere bildirmesi üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Niğde AFAD ekipleri halata bağladıkları keçiyi, kayalıklardan aşağıya sarkıtarak indirdi.
Keçisi kurtulan Ahmet İşkol, yardımlarından dolayı AFAD ekibine teşekkür etti.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.