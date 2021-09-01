Kayalıklarda mahsur kalan keçiyi AFAD ekipleri kurtardı

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Niğde’de 5 metre yükseklikteki kayalıklarda mahsur kala keçi, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Altunhisar ilçesine bağlı Çölekçi Köyünde Çoban Ahmet İşkol'a ait keçi, sarp kayalıklarda mahsur kaldı. Keçiyi kendi imkanlarıyla kurtaramayan İşkol'un, durumu yetkililere bildirmesi üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Niğde AFAD ekipleri halata bağladıkları keçiyi, kayalıklardan aşağıya sarkıtarak indirdi.

Keçisi kurtulan Ahmet İşkol, yardımlarından dolayı AFAD ekibine teşekkür etti.

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