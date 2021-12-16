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Yeni neslin el dokumaya olan ilgisi azaldı Evi el dokuma halıyla sermek 50 bin TL

İHA

Niğde'de 38 yıldır halıcılık yapan Yıldırım Beyazıt Düzyol, yeni neslin el dokuma halıları tercih etmediğini söyledi. El dokuma halıların sağlık açısından önemli olduğunu belirten Düzyol; "El dokuma halıların özelliği kullandıkça 15 yıl sonra 20 yıl sonra hatta 30 yıl sonra bile istediğiniz paraya dönüştürebilirsiniz" dedi.

Yeni neslin el dokumaya olan ilgisi azaldı Evi el dokuma halıyla sermek 50 bin TL

Niğde’de 38 yıldır halıcılık yapan Yıldırım Beyazıt Düzyol, yeni neslin el dokuma halıları tercih etmediğini söyledi. El dokuma halıların sağlık açısından önemli olduğunu belirten Düzyol; “El dokuma halıların özelliği kullandıkça 15 yıl sonra 20 yıl sonra hatta 30 yıl sonra bile istediğiniz paraya dönüştürebilirsiniz” dedi.
Fabrikasyon halıların daha çok tercih edildiğini ifade eden Yıldırım Beyazıt Düzyol; “Niğde bölgemizin en kıymetli halıları ilimizin ilçeleri olan Çamardı, Çiftlik ve merkezin halıları var, yörük halılarımız var. Aksaray’ın ilçesi olan Taşpınar’da ve şehrimize yakın olan Yahyalı’da da var. Eskisi gibi dokumacılık kalmadı. Artık gençlerimiz maalesef yeni evlerde açık ve farklı renkler tercih ettikleri için fabrika halısına yöneldiler. Dolayısıyla şuanki evler çok büyük ve eşyalar ile daha şık durduğu için fabrikasyon halılar tercih ediyorlar" dedi.

"İstediğiniz paraya dönüştürebilirsiniz"
"El dokuma halıların özelliği kullandıkça 15 yıl sonra 20 yıl sonra hatta 30 yıl sonra bile istediğiniz paraya dönüştürebilirsiniz" diyen Düzyol; "Sağlık açısından çok sağlıklı hem çocuklarımıza sağlıklı bir ortam oluşturmuş oluruz. Ben herkese el dokuma halı sermelerini tavsiye ederim. El dokuma halılarımızda genelde lacivert ve bordo koyu renk halılar olduğu için birde çok büyük halılar değil bu yüzden yeni nesil fazla tercih etmiyor. Evler çok büyük olduğu içinde el dokuma halılardan fazla almaları gerekiyor. Fabrika halılarının büyükleri olduğu için tek parça ile idare edebiliyorlar. El dokuma halıları biraz pahalı. Fabrika halıları 3 bin lira ise el dokuma halının 4 metrekaresi ortalama 5 bin lira. Dolayısıyla bir evi sermek isteseniz 4050 bin lira el dokuma halıya para vermeniz gerekecektir. Ben 38 yıldır halıcılıkla uğraşıyorum, el dokuma halı kullanmalarını her zaman için tavsiye ederim” dedi.

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