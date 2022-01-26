Niğde'de 37 köy yolu kapandı

Niğde'de dün geceden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle şehir beyaza büründü.
Kar kalınlığının merkezde yaklaşık 20, yüksek kesimlerde 80 santimetreyi bulduğu Niğde'de, belediye ekipleri, ana arterler, sokaklar ve kaldırımlarda biriken karları temizledi. Diğer yandan NiğdeÇiftlik, ÇiftlikAltunhisar kara yolları ile 37 köy yolu, yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ve kara yolları ekipleri, kapanan yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.