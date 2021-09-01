DHA

Olay, gece saatlerinde merkeze bağlı Koyunlu köyünde meydana geldi.

Arkadaşlarıyla birlikte gölete gezmeye gelen Sofucan Öztürk, iddiaya göre ayaklarını suya soktu. Bir anda dengesini kaybeden Öztürk, gölete düştü. Öztürk'ün suda kaybolmasının ardından arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

DHA'nın haberine göre; ekiplerin gölette yaptığı arama çalışmasında Öztürk'ün cansız bedeni bulundu. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Öztürk'ün cesedi, Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.