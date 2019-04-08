Nihal Candan'ın pantolonu olay oldu

Giriş: 08.04.2019 - 15:59 | Güncelleme:  

Katıldıkları bir moda yarışmasıyla tanınan Bahar - Nihan Candan kardeşlerden Nihal Candan'ın son paylaşımı sosyal medyada olay oldu

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    Kardeşi Bahar Candan gibi sosyal medyada ilginç paylaşımlar yaparak dikkat çekmeyi seven Nihal Candan giydiği kıyafetle sosyal medya takipçilerinin dikkatini çekti.

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    Candan kalçaları açıkta kalan pantolonuyla çektiği klipleri Instagram hesabından paylaştı.

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     Nihal Candan ilginç kıyafetiyle Londra sokaklarında yürüdü, dans etti, poz verdi.

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    Kıyafetiyle sokaktaki insanların dikkatini çeken Candan “Kıymetim biliniyor” dedi.

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