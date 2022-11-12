"SEN BANA ALLAH'IN VERDİĞİ BİR ÖDÜLSÜN"



Şarkıcı, düğün fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşmıştı. Nihat Doğan, mutlu gününden karelerine, "Sen, bana Allah’ın verdiği bir ödülsün. Sen bana cennetten bir gülsün, gülücüksün. Hoşgeldin hayatıma. Sonsuza kadar birlikte yaşamak yaşlanmak dileğiyle dünyam benim. Bir maşallahınızı alalım." notunu düşmüştü.