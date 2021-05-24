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Nihat Kahveci salladı, Burak Yılmaz yıktı!

Burak Yılmaz, bu sezon katıldığı Lille'de muhteşem bir performans göstererek takımının şampiyonluğunda başrol oynadı. Burak ve arkadaşları, dünyanın en değerli oyuncularını kadrosunda bulunduran PSG'yi alt etmeyi başardı. Burak'ın bu başarısı, akıllara 2000'lerin başında dönemin en şaşalı takımı 'Los Galacticos' olarak anılan Real Madrid'le şampiyonluk yarışı veren Sociedad'ın yıldızı Nihat Kahveci'yi getirdi. Habertürk Spor'dan Ahmet Hamdi Girgin, iki takımın hikayesini kaleme aldı

Nihat Kahveci salladı, Burak Yılmaz yıktı!

HABERTÜRK SPOR | AHMET HAMDİ GİRGİN

Tarih 31 Mayıs 2003... Futbol tarihinin en şaşalı takımlarından 'Los Galacticos' lakaplı Real Madrid, Celta Vigo deplasmanında. Bitime 3 hafta kala Tayfun Korkut ve Nihat Kahveci'nin takımı Real Sociedad'ın 1 puan gerisindeler. Mutlak galibiyet için çıktıkları Santiago Bernabeu'da geriye düştükleri maçı 1-1'lik sonuçla bitiriyorlar.

Ertesi gün La Liga'nın lideri Real Sociedad, Valencia'yı ağırlıyor. Bitime 3 hafta kala şampiyonluğa yürüyen Sociedad, kazanırsa fark 3 puana yükselecek. Türkiye'nin gözü Sociedad'ın Türk yıldızı Nihat Kahveci'de.

Lacivert-beyazlı takım 34. dakikada Xabi Alonso ile öne geçiyor. 36'da Valencia, Reveillere ile cevap veriyor. 60'ta konuk ekip 10 kişi kalıyor ancak Sociedad bir türlü golü bulamıyor ve karşılaşma 1-1 sona eriyor. Sociedad, farkı 3 puana çıkarma şansını elinin tersiyle itiyor. Son 2 haftaya 1 puan önde zirvede giriyor.

15 Haziran'da sondan bir önceki haftada aynı saatte Real Madrid, derbide Atletico Madrid deplasmanında; Real Sociedad, Los Galacticos'tan 2 puan alan Celta Vigo'ya konuk oluyor. Real Madrid, ilk yarıda 3-0'ı bulup 4-0'la maçı bitiriyor. Real Sociedad ise 10. dakikada geriye düşüyor. 50'de 2-0 oluyor. Milli futbolcumuz Nihat Kahveci, 66'da farkı 1'e indirip takımını umutlandırıyor. 70'te Celta Vigo bir gol daha buluyor. 83. dakikada yine Nihat, pes etmiyor ve topu tekrar ağlara yolluyor. Ancak Nihat'ın çabası yetmiyor. Karşılaşmadan 3-2 mağlup ayrılırken liderliği Real Madrid'e bırakıyorlar.

22 Haziran'da oynanan son hafta maçlarında mucize gerçekleşmiyor. İki takım da rakiplerini mağlup edince Ronaldo'lu, Raul'lü, Zidane'lı, Figo'lu, Roberto Carlos'lu Real Madrid şampiyonluğa ulaşıyor.

Kadro değeri olarak Real Madrid'in fersah fersah altında bulunan, şampiyonluk yarışında bulunmalarına imkan verilmeyen Real Sociedad, son haftalarda yaptığı hatalarla peri masalının sonunu getiremiyor. 23 yaşındaki Nihat Kahveci, La Liga'daki ilk tam sezonunu 23 golle tamamlıyor. Akıllarımızda Nihat Kahveci - Darko Kovacevic ikilisi ile TRT 1'den izlediğimiz unutulmaz maçlar kalıyor.

Tarih 16 Mayıs 2021... Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı, Mustafa Kapı ve Burak Yılmaz'ın takımı Lille, Ligue 1'de zirvede. Bitime 2 hafta var. Lille, dünyanın en pahalı kadrolarından biri olan Neymar'lı, Mbappe'li, Di Maria'lı PSG'nin 3 puan önünde. PSG, baştan sona mağlup olduğu maçta Reims'i 4-0 mağlup ediyor. Lille ise bir türlü golü bulamıyor ve maç 0-0 tamamlanıyor.

Son maçlar öncesi fark 1'e iniyor. Son hafta Lille şampiyonluğu kaybeder mi düşüncesi akıllarda gezerken, soyunma odasına doğru giden takım arkadaşlarını motive ediyor: "Endişelenmeyin, gelecek hafta biz şampiyon olacağız! Göreceğiz, göreceksiniz. Biz şampiyon olacağız, herkese karşı biz olacağız!"

Ligin son haftasında Lille, Angers'e konuk oluyor. PSG ise Brest deplasmanında. Bu kez tarih farklı yazılıyor. Lille, ilk yarıyı 2-0 önde bitiriyor. Burak Yılmaz, takımının 2. golünü atan isim. İki takım da maçını kazanıyor. Ve Lille şampiyonluğa uzanıyor. Milli futbolcularımız, Türk bayrağıyla sahada büyük sevinç yaşıyor.

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