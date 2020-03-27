Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen Süper Lig'in geleceğine dair Akşam Gazetesi'ne açıklamalar yaptı. Özdemir, "Bizim temennimiz ligin oynanıp, tamamlanması. Önce 2 Nisan’ı bir görelim, ondan sonra yeni bir değerlendirme yaparız." dedi.

Bunun sadece Türkiye Futbol Federasyonu'nun vereceği bir karar olmadığının altını çizen Nihat Özdemir "Yapılacak Bilim Kurulu’nun tavsiyelerine göre oturup, yeni bir yol haritası belirleriz" ifadelerini kullandı.

Başkan Nihat Özdemir, bazı yöneticilerin ligin geleceğine dair yaptıkları yorumların yersiz ve zamansız olduğunu da belirtti.

Dünyanın benzeri görülmemiş bir felaketten geçtiğini ifade eden Başkan Nihat Özdemir "Sis bulutlarının dağılmasından sonra sağlıklı bir değerlendirme yapabiliriz. Şu anda polemik üretecek yaklaşımlar ve açıklamaların içinde olmamalıyız” dedi.

Özdemir, “Türkiye’deki ortamın iyi olmasını bekliyoruz. Türkiye’deki şartların iyi olmasını diliyoruz” temennisinde bulundu.