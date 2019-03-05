Nihat Zeybekçi Habertürk'te soruları yanıtlıyorr

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, Akılda Kalan programında Veyis Ateş’in konuğu oldu.

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Zeybekci'nin açıklamalarından satırbaşları:

Türkçe imla kurallarına bakarsanız ç çıkar. Ama bizimki 'ci', yani böyle Kabakçı gibi değil. Biz yörükler zeybek havasını duyduğumuz zaman dayanamayız. Bizde düğünlerde, derneklerde, kutlamalarda herkes bir elini kolunu kaldırır.

"İNANMASAYDIM SAYIN cUMHURBAŞKANIMIZA 'HAYIR' DERDİM"

Bakanlık görevlendirmelerinde biz de sizin gibi öğreniriz. Belediye başkan adaylığımı televizyondan izledim. Büyükşehir aynı zamanda Cumhurbaşkanı Ekonomik Politikalar Kurulu Başkanvekilliği görevimiz vardı. Onunla ilgili sayın Cumhurbaşkanımızla görüşürken kendisinden duyduk. 20 Kasım'dan yaklaşık 2 hafta önce. Direk cümlesi şuydu: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı sen olacaksın... Ben de dedim ki 'birinci cümleniz bir talimat, ikinci cümlenize cevap veriyorum, inanmasaydım hayır derdim' dedim.

"BELEDİYE BAŞKANLIĞINI BAKANLIĞA BİN KERE TERCİH EDERİM"

Bin defa belediye başkanlığını tercih ederim. Kalkıp da Denizli Belediye Başkanlığına dönmeyi kabul etmezdim. Belediye başkanlığı vatandaşın taleplerini, kendi hayallerinizi projeye dönüştürebiliyorsunuz. Kendi yetkilerinizle bunu yapıyorsunuz. Doğrudan vatandaşla temas halindesiniz. Bunun için Bakanlar Kurulu, kanunlar, Meclis, Cumhurbaşkanlığı, onay vs. Biz kolayı değil zoru severiz. İzmir maalesef patinaj değil geri kaymış. Çevre hassasiyetlerinde, sporda, birçok alanda geri kaymış. İzmir'e ne yaparsanız görünüyor olacak.