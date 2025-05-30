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        Haberler Dünya Nijerya'da sel can aldı! 88 kişi hayatını kaybetti | Dış Haberler

        Nijerya'da sel can aldı! 88 kişi hayatını kaybetti

        Nijerya'nın Niger eyaletinde aşırı yağışlar sonucu meydana gelen seller nedeniyle 88 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.05.2025 - 15:08 Güncelleme: 30.05.2025 - 15:08
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        Nijerya'da sel can aldı!
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        Nijerya'nın Niger eyaletinde aşırı yağışlar sonucu meydana gelen seller nedeniyle 88 kişi hayatını kaybetti. Nijer bir yetkili, Mokwa'yı sular altında bırakan sellerden sonra en az 88 kişinin öldüğü doğruladı.

        Nijerya Eyalet Acil Durum Yönetim Ajansı (SEMA) ​​​​​​​Niger Eyaleti Genel Müdürü İbrahim Hussaini, kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ancak can kaybının artmasından endişe ettiklerini dile getirdi.

        Hussaini, daha önceki açıklamasında 21 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

        Yerel medya yakındaki bir kasabadaki barajın çökmesi sonucu can kaybının arttığını yazdı.

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