Nijerya'da sel can aldı! 88 kişi hayatını kaybetti
Nijerya'nın Niger eyaletinde aşırı yağışlar sonucu meydana gelen seller nedeniyle 88 kişi hayatını kaybetti.
Nijerya'nın Niger eyaletinde aşırı yağışlar sonucu meydana gelen seller nedeniyle 88 kişi hayatını kaybetti. Nijer bir yetkili, Mokwa'yı sular altında bırakan sellerden sonra en az 88 kişinin öldüğü doğruladı.
Nijerya Eyalet Acil Durum Yönetim Ajansı (SEMA) Niger Eyaleti Genel Müdürü İbrahim Hussaini, kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ancak can kaybının artmasından endişe ettiklerini dile getirdi.
Hussaini, daha önceki açıklamasında 21 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.
Yerel medya yakındaki bir kasabadaki barajın çökmesi sonucu can kaybının arttığını yazdı.