Terk edildiğini telefonda öğrendi

Ramiz Kaan Oktar'ın haberine göre Karasu ilçesine bağlı Dereköy Mahallesi'nde yaşayan 35 yaşındaki Caner Şahin, fındık işçisi olarak bölgeye gelen C.Ş. adlı kadınla 2 yıl görüştükten sonra ikinci evliliğini yaptı.

13 gün imam nikahıyla yaşayan çift, 30 Temmuz 2017'de resmi nikahla evlendi. Ancak ertesi gün işe giden Caner Şahin, eşinden gelen telefonla şok yaşadı. 24 yaşındaki eşinin kendisine "Babam beni almaya geldi, ben gidiyorum" dediğini belirten Şahin, "Ne olduğunu anlayamadım. İş için evden çıkmıştım, bir telefon geldi, ben daha ne olduğunu anlayamadan eşim babasının geldiğini ve onunla gideceğini söyledi. Neden gidiyorsun dediğimde ise, ‘Artık istemiyorum, seni sevmiyorum' dedi. Ferizli'de polis karakoluna gitmişler, altın ve bilezikleri alıp gitmişler. 19 bin TL başlık parası vermiştim, o da gitti" dedi.

TAZMİNAT DAVASI AÇILDI



Caner Şahin, barışma teklifini kabul etmeyen C.Ş.'nin boşanma davasının yanı sıra 10 bin lirası maddi, 10 bin lirası maddi toplam 20 bin liralık tazminat davası açtığını söyledi. Eşine aylık 150 lira tedbir nafakası ödemeye mahkum edilen Şahin'e, ödemediği nafakalar nedeniyle icra da geldi. 'Bir günlük evlilik yüzünden 60 bin liralık zararım var" diyen Şahin, kısa süreli evliliklerde nafaka ve tazminat ile ilgili yasal düzenleme yapılması gerektiğini savundu.

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