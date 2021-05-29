Nike, PSGli futbolcu Neymar ile olan işbirliğini sona erdirmesinin nedenini duyurdu. Ağustos 2020'de biten işbirliği için yapılan yazılı açıklamada "Nike, bir çalışanı tarafından gündeme getirilen cinsel saldırı suçlamasıyla ilgili başlattığı iyi niyet soruşturmasına katkı vermediği için Neymar ile sportif iş birliğini sonlandırmıştır" ifadelerine yer verildi.

Yaklaşık 13 yıl süren işbirliğinin cinsel saldırı suçlaması nedeniyle sonlandırıldığı iddiaları, Neymar tarafından yalanlanmıştı. Wall Street Journal'a açıklama yapan Neymar tarafı, sözleşme feshinin cinsel saldırı iddialarından kaynaklanmadığını söylüyor. Neymar'ın sözcüsü, 2019'dan bu yana tartışmaların yaşandığı anlaşma feshinin tamamen ticari nedenlerden kaynaklandığını anlattı.

Euronews'in haberine göre Nike şirketinde görevli bir kadın, bir promosyon etkinliğinin lojistik çalışmaları için bulunduğu New York’taki bir otelde ünlü oyuncunun cinsel saldırısıyla karşılaştığını Nike yönetimine bildirmesi üzerine şirket içinde 2018 yılında ön soruşturma başlatılmıştı. Neymar, hakkında bu yıl içinde Brezilya’da bir kadın tarafından cinsel saldırı suçlaması yapılmış, ancak daha sonra bu suçlama geri çekilmişti.

2019'DA DA SUÇLANMIŞTI

Neymar bu olaydan yaklaşık bir yıl sonra bir başka kadın tarafından da suçlanmıştı. Brezilya'da yayın yapan SBT Brasil kanalına konuşan bir Brezilyalı kadın, Neymar'la görüşmek için Paris'e gittiğini ancak Neymar ile yaşadıklarını "saldırı ve tecavüz" olarak tanımlamıştı.

Neymar'ın sponsorlarından MasterCard yasal durumu netleşene kadar Neymar'ın oynadığı reklamları durdurma kararı aldığını açıklamıştı.

SAVCILIK "TAKİPSİZLİK KARARI" İSTEMİŞTİ

Brezilya'nın Sao Paulo kentindeki savcılık, futbolcu Neymar hakkındaki tecavüz suçlamalarıyla ilgili yeterli delil olmadığından takipsizlik kararı istemişti. Savcı Flavia Merlini, Brezilyalı futbolcunun iddialar için "Dört duvar arasında ne yaşandığını bilemezsiniz" şeklinde yanıt verdiğini söylerken "Biz de mahkemeye bir suçlama için gerekli delilleri sunamıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.