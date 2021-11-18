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Nil Burak kimdir, kaç yaşında, nereli? Nil Burak kimle evleniyor? Nil Burak'ın biyografisi

Ünlü ses sanatçısı Nil Burak'tan mutlu haber... Sahnelerin sevilen ismi Nil Burak, 30 yıl önce boşandığı eşiyle bir kez daha evlilik kararı aldı. İşte Nil Burak'ın hayat hikayesi ve evlilik kararıyla ilgili bilgiler...

Nil Burak kimdir, kaç yaşında, nereli? Nil Burak kimle evleniyor? Nil Burak'ın biyografisi

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NİL BURAK KİMLE EVLENİYOR?

Nil Burak’ın iş adamı Şamil Tokses ile 30 yıl sonra yeniden evlenmeye hazırlanıyor. Düğünün ise ne zaman yapılacağı henüz kesin değil.

NİL BURAK KİMDİR?

Pembe Nihal Munsif ya da bilinen sahne adıyla Nil Burak, 27 Nisan 1948 tarihinde dünyaya geldi.

Babası Kıbrıs'ın en eski Sinema işletmecisi ve narenciyecisi, annesi ise ev hanımı olan Pembe Nihal Munsif, üç kardeşin en küçüğü olarak Kıbrıs'ın Lefke kasabasında dünyaya geldi.

Müziğe olan ilgisi ilkokul yıllarına uzanan Nihal Munsif’in müzik kariyeri, Kıbrıs Güzel Sanatlar Derneği'nin korosunda şarkı söyleyerek başladı.

Kıbrıs Amerikan Kız Koleji’nden mezun olduktan sonra dil eğitimi almak üzere İngiltere’ye giden Nihal Munsif, amatör olarak ilk defa burada sahneye çıktı.

Yurt içi ve yurt dışında aralarında dünyaca ünlü Paris Olympia ve Londra The Talk of the Town gibi müzikhollerinin de bulunduğu yerlerde özel orkestralar eşliğinde sayısız konserler veren Nil Burak, Türkiye'yi temsil etmek üzere Dışişleri Bakanlığı görevlisi olarak tüm Avrupa ülkeleri, Rusya, Türki Cumhuriyetler, Çin, Arjantin, Venezuela, Brezilya ve ABD'de çeşitli konserler verdi.

Kıbrıs’ta önemli gecelerde sahneye çıkan Nil Burak, 32. sanat yılı olan 2008'de Türkiye’ye dönmüş ve toplam 32 şarkıdan oluşan yeni albümü "Bir Numaramsın & En İyileriyle Nil Burak" ile müzik kariyerine geri döndü.

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