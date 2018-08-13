Nil Karaibrahimgil'in teknesinde dehşet anları

Nil Karaibrahimgil’in Bodrum Yalıkavak’ta demirli teknesinde önceki gün dehşet anları yaşandı. Sanatçının teknede olmadığı sırada, teknede bulunan bir bayan ve bir erkek, çocuklarını evire çevire dövdü