Nilperi Şahinkaya, "Çok konuşarak çok yanlış yapıyorum"

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Nilperi Şahinkaya, önceki gece Beyoğlu'ndaki bir mekân çıkışında görüntülendi. Şahinkaya, yanında iki arkadaşıyla beraber çıktı. Şahinkaya, ardından içeri tekrar girerek mekândan tek başına ayrıldı. Çıkışta keyfi yerinde olan oyuncu, "Arkadaşlar siz burada mıydınız? şaşırdım" dedi.

"BEN ÇOK KONUŞARAK ÇOK YANLIŞ YAPIYORUM" Geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada evlilik dışı çocuğa sıcak baktığını dile getiren Nilperi Şahinkaya; "Ben çok konuşarak çok yanlış yapıyorum" dedi ve soruları yanıtlamak istemedi. Şahinkaya, daha sonra gelen taksiye binerek oradan ayrıldı.