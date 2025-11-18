Nilperi Şahinkaya: Evlenmeyi isterim

Oyuncu Nilperi Şahinkaya, geçtiğimiz ay yönetmen Baturalp Bekar ile ilişkisini duyurmuştu. Ünlü çift, birlikte katıldıkları bir etkinlikte ilk kez ilişkilerine dair açıklamalarda bulundu.

Şahinkaya, sevgilisiyle nasıl tanıştıklarına dair soruya, "Mahalleden tanıştık, mahalle aşkı" diyerek yanıt verdi. Evlilikle ilgili soruları da yanıtsız bırakmayan oyuncu, "İnşallah olur, isterim" ifadelerini kullandı.

Baturalp Bekar ise evlilik sorusuyla ilgili, "Yani olsa tabii ki ikimiz de çok mutlu olacağız gibi gözüküyor. Bakalım" dedi.