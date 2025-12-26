Habertürk
        Haberler Magazin Nilperi Şahinkaya: Evlilik teklifi bekliyorum

        Nilperi Şahinkaya: Evlilik teklifi bekliyorum

        Bir süredir yönetmen Baturalp Bekar ile aşk yaşayan Nilperi Şahinkaya, evlilik teklifi beklediğini açıkladı; "Umarım yeni yılda evlilik olur"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.12.2025 - 08:38 Güncelleme: 26.12.2025 - 08:38
        Teklif bekliyor
        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Nilperi Şahinkaya, sevgilisi Baturalp Bekar ile birlikte Bebek sokaklarında objektiflere yansıdı.

        "EVLİLİK TEKLİFİ GELMEDİ"

        İlişkilerinin çok güzel gittiğini dile getiren Nilperi Şahinkaya, henüz bir evlilik teklifi almadığını söyledi. Ünlü oyuncu; "Şu an her şey çok güzel ama evlilik teklifi gelmedi. Umarım 2026'da, yeni yılda evlilik olur" ifadelerini kullandı.

        Nilperi Şahinkaya, gazetecilerin, "Evlilik teklifi aldınız mı?" sorusuna "Hayır" yanıtını vermesi üzerine Baturalp Bekar'dan esprili bir karşılık geldi; "Belki de evlilik teklifini ben bekliyorum."

        Öte yandan meslektaşı Hande Erçel'in sinema için hikâye yazdığı hatırlatılması üzerine, "Sizin de hikâye yazma gibi bir hayaliniz var mı?" sorusuna ise Nilperi Şahinkaya; "Şu an yok ama ileride inşallah olur" yanıtını verdi. Baturalp Bekar da "Nilperi yazar, ben oynarım" dedi.

        #nilperi şahinkaya
        #Baturalp Bekar
