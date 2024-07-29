Nilüfer, 50'nci yılını kutladı

Müzik kariyerinde 50 yılı geride bırakan Nilüfer, Harbiye Açık Hava Cemil Topuzlu Sahnesi’nde sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı. Paribu sponsorluğunda, Jolly Joker ve Kerki Solfej organizatörlüğünde gerçekleşen konserde sanatçı, 1970'li yıllardan günümüze uzanan her dönemin sevilen şarkılarını özel bir repertuvarla seslendirdi. Sanatçının performansına dans gösterileri de eşlik etti.

Efsane olmuş 'Ta Uzak Yollardan' şarkısıyla konsere başlayan Nilüfer, sahnede dakikalarca alkışlandı. Sanatçının 'Mor Menekşe' şarkısını binlerce kişi hep bir ağızdan söyledi. 'Acıkmışım Sevgine' şarkısını seslendiren Nilüfer, dostu Kayahan’ı şu sözlerle andı: Onun hayatındaki en önemli şey müzikti. Bizlere bu eşsiz şarkıları bıraktı. Onun için kocaman bir alkış istiyorum, umarım hissediyordur...

Konserin ilerleyen dakikalarında “Sesi güzel olan var mı?” diyerek seyircisine seslenen sanatçı, sahneye davet ettiği iki seyircisiyle beraber 'Es Deli Rüzgar' ve 'Son Arzum' şarkılarını seslendirdi.

Şarkılarıyla acılarımıza, dertlerimize, neşemize ortak olan Nilüfer, bu özel geceye dair duygularını, "Dile kolay 52 yıldır sahnedeyim, yine de aynı heyecanı duyuyorum. Kalbim küt küt atıyor ama ‘onlar benim dostlarım, onlar beni bilir’ diyerek kendimi sakinleştiriyorum. Sahnede bu alkışları ve sevgiyi gördükten sonra heyecan yerini başka bir şeye bırakıyor. İyi ki varsınız...” sözleriyle paylaştı.