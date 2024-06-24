Nilüfer, yaz turnesinin ateşini İzmir'de yaktı

İki günde iki şehirde verdiği konserlerle binlerce hayranıyla buluşan Nilüfer, dillere pelesenk olmuş hit şarkılarını sevenleriyle birlikte hep bir ağızdan seslendirdi.

İki konserinde giydiği dört farklı sahne kıyafetiyle de göz kamaştıran Nilüfer, muhteşem performansının yanı sıra harika sesiyle de hayranlarını bir kez daha büyüledi.