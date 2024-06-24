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        Haberler Müzik Nilüfer, yaz turnesinin ateşini İzmir'de yaktı

        Nilüfer, yaz turnesinin ateşini İzmir'de yaktı

        Ünlü şarkıcı Nilüfer, bilet rekorları kırıldığı Türkiye turnesinin ardından yaz turnesinin startını verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.06.2024 - 10:15 Güncelleme: 24.06.2024 - 10:15
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        Kerki Solfej organizasyonuyla İzmir Kültürpark Açıkhava ve Bursa Kültürpark Açıkhava'da sahne alan Nilüfer, kendisini dinlemeye gelen müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

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        İki günde iki şehirde verdiği konserlerle binlerce hayranıyla buluşan Nilüfer, dillere pelesenk olmuş hit şarkılarını sevenleriyle birlikte hep bir ağızdan seslendirdi.
        İki konserinde giydiği dört farklı sahne kıyafetiyle de göz kamaştıran Nilüfer, muhteşem performansının yanı sıra harika sesiyle de hayranlarını bir kez daha büyüledi.

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        Sahnedeki danslarıyla ve enerjisiyle hayranlarının coşkusunu katlayan Nilüfer, seslendirdiği romantik şarkılarıyla da büyük alkış aldı.

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        Nilüfer'in yaz turnesi şöyle;
        7 Temmuz... Bodrum Antik Tiyatro
        28 Temmuz... İstanbul Harbiye Açıkhava Tiyatrosu
        1 Ağustos... Altınoluk Amfi Tiyatro
        2 Ağustos... İzmir Alsancak Tarihi Havagazı Fabrikası
        17 Ağustos... Marmaris Amfi Tiyatro
        18 Ağustos... Datça Açıkhava Tiyatrosu
        23 Ağustos... Çeşme Açıkhava Tiyatrosu
        24 Ağustos... Kuşadası Altın Güvercin Amfi Tiyatro

        #nilüfer
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