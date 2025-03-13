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        Haberler Bilgi Gündem NİSAN ARA TATİL TAKVİMİ 2025: MEB ile 2. dönem ara tatil ne zaman, nisan ara tatili ayın kaçında başlıyor, kaç gün sürecek?

        Nisan ara tatili ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?

        2024-2025 eğitim-öğretim yılı tüm hızıyla sürerken, öğrenciler ve öğretmenler nisan ayında yapılacak ara tatil için geri sayıma başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği akademik takvime göre planlanan bu kısa mola, öğrencilerin yoğun ders temposuna ara verip dinlenmesine ve yeni döneme daha zinde başlamasına olanak tanıyacak. Peki, 2025 nisan ara tatili ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.03.2025 - 23:00 Güncelleme: 13.03.2025 - 23:00
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        1

        İkinci dönemin yoğun temposuyla derslerine odaklanan öğrenciler, nisan ayında yapılacak ara tatil için gün sayıyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2024-2025 eğitim-öğretim yılı takvimine göre belirlenen bu tatil, öğrencilerin hem dinlenmesi hem de yeni döneme motivasyonla dönmesi için büyük bir fırsat sunuyor. Peki, 2025 yılının nisan ara tatili hangi tarihlerde yapılacak ve kaç gün sürecek? İşte merakla beklenen o tarihler…

        2

        İKİNCİ ARA TATİL TARİHLERİ

        İkinci ara tatil, 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.

        3

        ARA TATİL KAÇ GÜN SÜRECEK?

        Hafta sonlarıyla birlikte 9 gün tatil yapacak olan öğrenciler, 7 Nisan Pazartesi günü eğitimlerine kaldığı yerden devam edecek.

        4

        OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

        9 Eylül'de başlayan 2024-2025 eğitim öğretim dönemi, 20 Haziran 2025'te sona erecek.

        5

        2024-2025 EĞİTİM YILI 2. DÖNEM TAKVİMİ

        İkinci Dönem Başlangıcı: 3 Şubat 2025 Pazartesi.

        İkinci Dönem Ara Tatili: 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.

        İkinci Dönem Sonu: 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.

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