İkinci döneme tempolu bir giriş yapan milyonlarca öğrenci, Nisan ayında yapılacak ara tatilin heyecanını yaşamaya başladı. 2024-2025 eğitim-öğretim yılı takvimine göre bu kısa mola, hem dinlenmek hem de yeni dönemin geri kalanına hazırlanmak için önemli bir fırsat sunuyor. Peki, Nisan ara tatili hangi tarihte başlayacak ve kaç gün sürecek? İşte Milli Eğitim Bakanlığı’nın takvimine göre belirlenen ara tatil süreciyle ilgili tüm bilgiler...