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        Haberler Gündem 3. Sayfa Nişanlısı Sibel Çelik'i öldürüp bazada yakmıştı! Cezası belli oldu! - Güncel haberler

        Nişanlısı Sibel'i öldürüp bazada yakmıştı! Cezası belli oldu!

        İzmir'de, 6.5 yıl önce nişanlısı 24 yaşındaki Sibel Çelik'i bıçakla öldürüp, cesedini bazaya koyduktan sonra evi ateşe verdiği suçlaması ile 'kasten öldürme' suçundan müebbet ve 'mala zarar verme' suçundan 1.5 yıl hapse çarptırılan 38 yaşındaki Halil Yılmaz'ın cezası, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi'nce de onandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 11:05 Güncelleme: 20.10.2023 - 11:06
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        Nişanlısı Sibel'i öldürüp bazada yakmıştı! Cezası belli oldu!
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        İzmir'in Buca ilçesi Kuruçeşme Mahallesi 205/27 Sokak'ta, 3 katlı binanın zemin katındaki Halil Yılmaz'ın (38) evinde, 12 Temmuz 2016'da çıkan yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, bazanın içinde yanmış kadın cesedi buldu.

        BAZADAN YANMIŞ CESEDİ ÇIKTI

        DHA'da yer alan habere göre cesedin, Sibel Çelik'e (24) ait olduğu belirlendi. Çelik'in, Halil Yılmaz ile nişanlı olduğunu öğrenen polis, şüpheli olarak peşine düştü, ancak bulamadı.

        ZANLININ AĞABEYİ TUTUKLANDI

        Soruşturma kapsamında Yılmaz'ın ağabeyi S.Y. (41) olaydan 1 gün sonra Diyarbakır'a giderken yakalanıp, gözaltına alındı. Çapraz sorguda çelişkili ifadeler veren S.Y., tutuklandı.

        7 BIÇAK DARBESİYLE ÖLDÜRMÜŞ

        Olaya ilişkin hazırlanan iddianamede Sibel Çelik'in 7 bıçak darbesi ile öldürüldüğü, daha sonra cesedinin bazaya konulduğu ve evin ateşe verildiği bilgisi yer aldı.

        CİNSEL SALDIRIYA DA UĞRAMIŞ

        2 kardeş hakkında 'nitelikli kasten öldürme', 'yakmak suretiyle mala zarar vermek' ve 'kasten yangın çıkarma' suçlarından dava açıldı. İzmir 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 6 Aralık 2017'deki duruşmasında S.Y. tahliye edildi. Bu süreçte de aranan Halil Yılmaz'a ulaşılamadı. Sibel Çelik'in, yargılamada istenilen Adli Tıp Kurumu raporlarında cinsel saldırıya uğradığı da ortaya çıktı.

        ALMANYA YILLARCA TESLİM ETMEDİ

        Almanya'ya kaçtığı belirlenen Halil Yılmaz için 21 Şubat 2018'de kırmızı bülten çıkarıldı. Türkiye ve Almanya arasında suçlu iadesi anlaşması olmasına rağmen Almanya, Halil Yılmaz'ı, ülkelerine iltica ettiği, politik olarak baskı gördüğü gerekçesiyle yıllarca Türkiye'ye göndermedi.

        MAHKEME İNDİRİM UYGULAMADI

        Çelik'in ölümünden 6 yıl geçtikten sonra Yılmaz, geçen yıl ağustos ayında Türkiye'ye getirilip, tutuklandı. Halil Yılmaz, İzmir 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne SEGBİS ile verdiği ifadede, cinayeti kabul etmedi. Davanın 26'ncı duruşması, geçen yıl 16 Ocak'ta İzmir 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Tutuksuz sanık S.Y.'nin beraatine karar veren mahkeme heyeti, Halil Yılmaz'ı 'kasten öldürme' suçundan müebbet ve 'mala zarar verme' suçundan 1.5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti, sanık hakkında herhangi bir indirim uygulamadı.

        MAHKEME KARARI ONANDI

        Taraf avukatlarının itirazı sonrası dosya, istinafa gitti. Dosyayı görüşen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, Yılmaz'a verilen cezalar ile S.Y.'ye verilen beraat kararında yerel mahkemenin usule ve esasa ilişkin hukuka aykırılığının bulunmadığına, delil ve işlemlerde de herhangi bir eksiklik olmadığına kanaat getirdi.

        İspat bakımından değerlendirmelerin yerinde olduğuna vurgu yapan 1'inci Ceza Dairesi, ileri sürülen istinaf nedenlerinin yerinde görülmediğine karar verdi ve Yargıtay yolu açık olmak üzere yerel mahkemenin kararını oy birliğiyle onadı.

        "KARARIN EMSAL OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ"

        Çelik ailesinin avukatı Sibel Önder, "Yerel mahkemede verilen cezanın istinafta da onanması çok sevindirici. Bu kararın emsal olduğunu düşünüyoruz ve bu nedenle Yargıtay'a da gönderdik. Keşke kadın cinayetleri olmasa, bizler de bu kararlara sevinmek zorunda kalmasak" diye konuştu.

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        #İzmir
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