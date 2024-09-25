NN Hayat ve Emeklilik'ten yapılan açıklamaya göre, NN, 2009'dan bu yana Türkiye'de emeklilik, hayat sigortası ve tamamlayıcı sağlık sigortası ürünleri sunuyor.

NN Hayat ve Emeklilik, 180'den fazla çalışanı ile bağımsız acente ağı aracılığıyla müşterilerine hizmet veriyor.

NN Hayat ve Emeklilik'in NN Group'un faaliyet sonucuna katkısı değerlendirildiğinde, satışın NN Group'un "Solvency II" oranı üzerinde önemli bir etkisi beklenmiyor.

Açıklamada, "İşlem, düzenleyici kurumların ve Rekabet Kurulu'nun onaylarına tabidir ve işlemlerin nihai olarak 2025'in ilk çeyreğinde tamamlanması beklenmektedir" ifadeleri kullanıldı.