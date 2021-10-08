Turist olarak gelmişti, 31 yıldır başkanlığını yapıyor

Nobel Barış Ödülü'nün sahipleri açıklandı. Filipinli gazeteci Maria Ressa da ödüllerden birinin sahibi oldu. İşte Maria Ressa ile ilgili bilgiler...

MARIA RESSA KİMDİR?

Maria Angelita Ressa 2 Ekim 1963 doğumludur. Filipinli-Amerikalı bir gazeteci ve yazar, Rappler'ın kurucu ortağı ve CEO'su. Daha önce yaklaşık yirmi yılını Güneydoğu Asya'da CNN için baş araştırmacı muhabir olarak çalışarak geçirmişti

2020'de tartışmalı Filipin Siber Suçla Mücadele yasası uyarınca siber iftiradan hüküm giydi. İnsan hakları grupları ve gazeteciler tarafından basın özgürlüğüne bir saldırı olarak kınandı.

2021'de Nobel Barış Ödülü sahiplerinden biri oldu.

MARIA RESSA'YA NOBEL KAZANDIRAN OLAY NEDİR?

2021 Nobel Barış Ödülü, Filipinler ve Rusya'da ifade özgürlüğüne yönelik verdikleri "cesur" mücadele nedeniyle Maria Ressa ve Dmitry Muratov'a verildi.

2021 Nobel Barış Ödülü Filipinli Rappler haber sitesinin Genel Yayın Yönetmeni Maria Ressa ve Rus Novaya Gazeta'nın Genel Yayın Yönetmeni Dimitri Muratov'a verildi.

Gazetecilerin "ifade özgürlüğü için gösterdikleri cesur mücadeleden" sebebiyle ödüle layık görüldükleri ifade edildi.

Öte yandan Nobel Barış Ödülü'nü kazanması beklenen isimler arasında bu sene çevre aktivisti Greta Thunberg, Belaruslu muhalif siyasetçi ve aktivist Svetlana Tikhanovskaya, Rus muhalif lider Aleksey Navalni gibi isimler de bulunuyordu.