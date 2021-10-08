Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Biyografi
ABONE OL

Nobel Barış Ödülünü kazanan Maria Ressa kimdir, kaç yaşında, nereli? Maria Ressa'nın biyografisi

Nobel ödülleri sahiplerini bulmaya devam ediyor. Gün itibariyle barış dalında da ödüller sahiplerini bulurken kazananlardan biri de Filipinli gazeteci Maria Ressa oldu. İşte Maria Ressa ile ilgili bilgiler...

Nobel Barış Ödülünü kazanan Maria Ressa kimdir, kaç yaşında, nereli? Maria Ressa'nın biyografisi

Nobel Barış Ödülü'nün sahipleri açıklandı. Filipinli gazeteci Maria Ressa da ödüllerden birinin sahibi oldu. İşte Maria Ressa ile ilgili bilgiler...

MARIA RESSA KİMDİR?

Maria Angelita Ressa 2 Ekim 1963 doğumludur. Filipinli-Amerikalı bir gazeteci ve yazar, Rappler'ın kurucu ortağı ve CEO'su. Daha önce yaklaşık yirmi yılını Güneydoğu Asya'da CNN için baş araştırmacı muhabir olarak çalışarak geçirmişti

2020'de tartışmalı Filipin Siber Suçla Mücadele yasası uyarınca siber iftiradan hüküm giydi. İnsan hakları grupları ve gazeteciler tarafından basın özgürlüğüne bir saldırı olarak kınandı.

2021'de Nobel Barış Ödülü sahiplerinden biri oldu.

MARIA RESSA'YA NOBEL KAZANDIRAN OLAY NEDİR?

2021 Nobel Barış Ödülü, Filipinler ve Rusya'da ifade özgürlüğüne yönelik verdikleri "cesur" mücadele nedeniyle Maria Ressa ve Dmitry Muratov'a verildi.

2021 Nobel Barış Ödülü Filipinli Rappler haber sitesinin Genel Yayın Yönetmeni Maria Ressa ve Rus Novaya Gazeta'nın Genel Yayın Yönetmeni Dimitri Muratov'a verildi.

Gazetecilerin "ifade özgürlüğü için gösterdikleri cesur mücadeleden" sebebiyle ödüle layık görüldükleri ifade edildi.

Öte yandan Nobel Barış Ödülü'nü kazanması beklenen isimler arasında bu sene çevre aktivisti Greta Thunberg, Belaruslu muhalif siyasetçi ve aktivist Svetlana Tikhanovskaya, Rus muhalif lider Aleksey Navalni gibi isimler de bulunuyordu.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Dmitry Muratov kimdir, kaç yaşında, nereli? Nobel Barış Ödülünü kazanan Dmitry Muratov hakkında
BİYOGRAFİ Dmitry Muratov kimdir, kaç yaşında, nereli?
Yasemin Şefkatli kimdir, kaç yaşında, nereli? İdo Tatlıses'le evlenmeye hazırlanan Yasemin Şefkatli'nin biyogr
BİYOGRAFİ Yasemin Şefkatli kimdir, kaç yaşında, nereli?
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen kimdir? Mehmet Sekmen nereli, kaç yaşında?
BİYOGRAFİ Mehmet Sekmen kimdir?
2021 Nobel Edebiyat Ödülü'nü kim kazandı? 2021 Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Abdulrazak Gurnah kimdir?
BİYOGRAFİ Nobel ödülü alan Abdulrazak Gurnah kimdir?
Ece Ronay kimdir, kaç yaşında, nereli? Mehmet Ali Erbil'le mesajlarını ifşa eden Ece Ronay hakkında bilgiler
BİYOGRAFİ Ece Ronay kimdir, kaç yaşında, nereli?
Fatih Tezcan kimdir, kaç yaşında, nereli? Fatih Tezcan hakkında bilgiler
BİYOGRAFİ Fatih Tezcan kimdir?
Merve Terim kimdir? Merve Terim Çetin kaç yaşında, kiminle evli?
BİYOGRAFİ Merve Terim kimdir?
Nobel Fizik Ödülünü kazanan Giorgio Parisi kimdir, kaç yaşında, nereli? Giorgio Parisi'nin biyografisi
BİYOGRAFİ Giorgio Parisi kimdir, kaç yaşında, nereli?
Klaus Hasselmann kimdir, kaç yaşında, nereli? Nobel Fizik Ödülünü kazanan Klaus Hasselmann hakkında
BİYOGRAFİ Klaus Hasselmann kimdir, kaç yaşında, nereli?
Syukuro Manabe kimdir, kaç yaşında, nereli? Nobel Fizik ödülünü kazanan Syukuro Manabe hakkında
BİYOGRAFİ Syukuro Manabe kimdir, kaç yaşında, nereli?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.