        Nobel Barış Ödülünü Trump'a sundu | Dış Haberler

        Nobel Barış Ödülünü Trump'a takdim etti

        Venezuelalı muhalif lider Maria Corina Machado, kendisine verilen Nobel Barış Ödülü'nü ABD Başkanı Donald Trump'a takdim ettiğini belirtti. Machado ile Donald Trump, Beyaz Saray'da bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2026 - 01:14 Güncelleme: 16.01.2026 - 01:23
        Nobel Barış Ödülünü Trump'a takdim etti
        ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da bir araya gelen Venezuelalı muhalif lider Maria Corina Machado, kendisine verilen Nobel Barış Ödülü'nü Trump'a sunduğunu söyledi.

        Venezuelalı muhalif lider Machado, Beyaz Saray'daki görüşmenin ardından basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı.

        Machado, ABD Başkanı ile yaptığı görüşmede, Nobel Barış Ödülü'nü Trump'a sunduğunu dile getirdi ancak Trump'ın ödülü kabul edip etmediği konusunda herhangi bir yorum yapmadı.

        ABD Başkanı Trump, daha önceki açıklamalarında, "Machado'nun Venezuela'da iktidarın başına geçecek kadar halk arasında saygınlığının ve gücünün olmadığı" savunmuş ve bu sebeple mevcut Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ve hükümeti ile çalışacaklarını belirtmişti.

        Su hattında köpüklenme olayına karışan 3 şüpheliye 5'er yıl hapis

        Yalova'da 29 Ocak 2025 tarihinde içme suyu hattında yaşanan "köpüklenme" nedeniyle yürütülen soruşturma çerçevesinde yargılanan 3 sanık 5'er yıl hapis cezasına çarptırıldı. (İHA)

