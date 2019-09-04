ABD'de son haftalarda tahvil faizlerinde yaşanan gelişmeler, Çin ile kızışan ticaret savaşı ve devam eden Brexit belirsizliği son haftalarda resesyon bekleyenlerin sayısını bir hayli artırdı. Bunların arasında yer alan Nobelli ekonomist Robert J. Shiller de İngiliz the Guardian için kaleme aldığı son yazısında 'yaklaşan bir felaketten' bahsederek yaşanacak resesyonun gelecek yılki seçimlerde, ABD Başkanı Donald Trump'ın yeniden seçilme ihtimalini zayıflatacağını belirtti.

YENİ BİR KEYFİLİK YARATTI

Yazısında son 50 yıldır Trump'ın büyük etkisi varmış görüntüsü verip, çekici bir hayat yaşayıp bu sayede şimdiki söylemini yerleştirdiğini belirten Shiller "2004'te The Apprentice'i sunması istendiğinde Trump hayatı boyu oluşturduğu 'tatlı-sert' imajını herkese tanıtma fırsatı buldu. Kaybedenlere 'kovuldun' diye bağırırken hem kazanan hem de kaybedenlere sıcaklık gösterdi. Trump söylemini oturttu ve TV kişiliğini yaşamaya devam ediyor. 2016 yılında Cumhuriyetçi Parti Kongresi'nde bu sebeple ABD'yi düşüşteki bir güç olarak göstererek 'Sadece ben bunu düzeltebilirim' mesajını verdi. Sonrasında ise buna uygun bir şekilde görülmemiş bir hızla yönetiminde yer alan üst düzey görevlileri kovmaya başladı. Kendisi dışında bağımsız duruş sergileyen tek bir kişinin varlığına izin vermedi. Bu ABD yönetiminde, küresel ekonomiyi etkileyecek yeni bir keyfilik yarattı" ifadelerini kullandı.

'SONSUZA KADAR SÜREMEZ'

Trump'ınki gibi bir söylem ve imajın sonsuza kadar sürdürülemeyeceğini belirten ünlü ekonomist yazısına şöyle devam etti: "Trump'ın söylemi, güven kaybolduğunda muhtemelen resesyonla ilişkilendirilecek. Resesyon esnasında insanlar geri çekilir ve görüşlerini yeniden değerlendirir. Tüketiciler, yeni bir araba almak veya pahalı bir tatile çıkmak gibi ertelenebilecek harcamalarını erteler. Şirketler yeni fabrika ve ekipmanlara daha az para harcar, işe alımları azaltır. Bunu yaparken bir açıklama yapmalarına gerek yoktur. İç sesleri ve duyguları yeterlidir."

'GÖZ ALICI HAYATI İLHAM VERDİ'

"Şu ana kadar Trump'ın göz alıcı hayat tarzı birçok yatırımcı ve tüketiciye ilham verdi. Büyük resesyonun yaralarını saran ABD'nin son dönemde son derece güçlü seyretti. 1850'lerde başlayan kayıtlara göre en uzun aralıksız büyümeyi yakaladı. ABD ekonomisinin gücünün altında nihai olarak güçlü bir söylem yatıyor."

'GENELDE İLHAM VERDİKLERİNE İTİCİ GELMEYE BAŞLAR'

"Motivasyon konuşmacıları genelde, nihai olarak bizzat ilham verdiği insanlara itici gelmeye başlar. 2005 yılında kurulan ve dolandırıcılık davaları sebebiyle kapatılan Trump University'nin öğrencilerine bakın. Ya da 1954 yılında anti-komünist söylemini abartan senatör Joe MacCarthy'nin düşüşünü değerlendirin."

"Trump'ın yönetiminde, ikna edici tahminler yapmaya mani olan çok fazla gelişigüzellik var. Trump elbette bugüne kadar işine yarayan söylemlerini devam ettirecek. Ancak güçlü bir resesyon kendisinin sonu olabilir. Hatta ekonomik felaket daha gelmeden önce kamuoyu Trump'ın hatalarına ve söylemlerini gölgede bırakacak yeni söylemlere daha fazla dikkat kesilmeye başlayabilir."