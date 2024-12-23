Noel Pazarı saldırganının vasiyeti ortaya çıktı 20 Aralık akşamı Almanya'nın Magdeburg kentindeki bir Noel Pazarına Suudi Arabistan kökenli bir şahıs tarafından saldırı düzenlenmiş ve 5 kişi yaşamını yitirmişti. Saldırıda ayrıca 200'den fazla kişi de yaralandı. 50 yaşındaki saldırganın vasiyetnamesi ortaya çıktı.

Anadolu Ajansı Giriş: 23.12.2024 - 23:24 Güncelleme: 23.12.2024 - 23:24 facebook

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