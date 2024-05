Non Stop filmi beyaz perdenin ardından televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. 2014 yılında vizyona giren Non Stop filmi gizem, aksiyon, gerilim türünde kaleme alınmıştır. Peki, "Non Stop filminin konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman çekildi? " İşte Non Stop filmi konusu ve oyuncu kadrosu...