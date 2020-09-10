Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerYaşam
ABONE OL

Nopapeni Yaylası bulut deniziyle ziyaretçilerini büyülüyor

Artvin’in Arhavi ilçesine bağlı 2 bin 200 rakımlı Nopapeni Yaylası bulut deniziyle ziyaretçilerine adeta görsel şölen sunuyor

Nopapeni Yaylası
İHA

Artvin’in Arhavi ilçesine 33 km uzaklıkta bulunan, ayrıca 'Göğe Komşu Rotalar' projesi kapsamında Arhavi-Yusufeli Cip Safari rotası olarak tescillenen Nopapeni Yaylası eşsiz manzarasıyla güzergahı kullanan sürücüleri büyülüyor.

İHA'nın haberine göre Doğu Kaçkar Dağları’nın en yüksek tepesi olan Marsis Dağı’nın da (Gül Dağı) bulunduğu Arhavi-Yusufeli-Fındıklı ilçeleri kesişme noktasındaki yayla her mevsim ayrı güzellik sunuyor.

Yöre halkı tarafından yaylacılık faaliyetlerinin devam ettiği bölge, doğal güzelliğiyle doğaseverlerin yanı sıra amatör ve profesyonel fotoğraf tutkunlarına da birbirinden farklı olanaklar sunuyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

"Türkiye’de ilk olduğunu belirtebiliriz" Sivas'ta bulundu... - Haberler
YAŞAM"Türkiye’de ilk olduğunu belirtebiliriz" Sivas'ta bulundu. ...
2000-2200 yaşlarında 50'den fazla heykelcik bulundu
YAŞAMAntalya'da müthiş keşif
Yaşanamaz haldeydi... Son hali hayran bıraktı - Haberler
YAŞAMYaşanamaz haldeydi... Son hali hayran bıraktı
Covid-19'dan kaçıp dağa çıktılar... Karavanda yaşıyorlar - Haberler
YAŞAMCovid-19'dan kaçıp dağa çıktılar... Karavanda ...
‘Robinson Nine’nin sıra dışı hayatı belgesellere konu oluyor
YAŞAM‘Robinson Nine’nin duygusal öyküsü belgeselde
Kendi tasarladığı bisikletle yollarda ilgi odağı oldu
YAŞAM300 TL harcadı... İlgi odağı oldu
9 Eylül Milli Piyango çekiliş sonuçları 2020 - Milli Piyango sorgulama ekranı (tam liste)
YAŞAM9 Eylül Milli Piyango çekiliş sonuçları
Van'da bulunan iskeletlerle ilgili şaşırtan detay
YAŞAMVan'da bulunmuştu... Şaşırtan detay!
Çılgın Sayısal Loto 9 Eylül 2020 - MPİ Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı
YAŞAM9 Eylül Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu
İkizi olsa bu kadar benzer! - Haberler
YAŞAMİkizi olsa bu kadar benzer!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X