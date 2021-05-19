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Nordfeldt, İsveç Milli Takımına çağrıldı

İsveç Milli Takımı'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) kadrosuna, Gençlerbirliği’nin kalecisi Kristoffer Nordfeldt de davet edildi

Nordfeldt, İsveç Milli Takımına çağrıldı

Teknik direktör Janne Andersson, başkent Stockholm'de düzenlediği basın toplantısında 26 kişilik nihai kadroyu açıkladı.

Kadroda, Süper Lig'de küme düşen Gençlerbirliği’nin 31 yaşındaki kalecisi Kristoffer Nordfeldt yer aldı.

Milan'ın yıldız futbolcusu Zlatan Ibrahimovic ise sakatlığı nedeniyle kadroya alınmadı. Andersson, Ibrahimovic'in sürpriz sakatlığının kendilerini yıktığını söyledi.

Andersson, ''Ibrahimovic'in sakatlanması ve 6 hafta sahadan uzak kalması nedeniyle büyük hayal kırıklığı yaşadık. Ibrahimovic, takıma yeni bir hava katmıştı, kendisi de çok üzüldü. İleri dönemde de sakatlık olmazsa kendisine milli takım kapıları açık.'' ifadelerini kullandı.

E Grubu'nda bulunan İsveç, İspanya, Polonya ve Slovakya ile mücadele edecek.

İsveç Futbol Milli Takımı'nın 26 kişilik kadrosu şöyle:

Kaleciler: Robin Olsen (Everton),Kristoffer Nordfeldt (Gençlerbirligi),Karl-Johan Johnsson (FC Köpenhamn)

Defans: Mikael Lustig (AIK),Victor Lindelöf (Manchester United),Andreas Granqvist (Helsingborg),Martin Olsson (Häcken),Ludwig Augustinsson (Werder Bremen),Filip Helander (Rangers),Emil Krafth (Newcastle),Pontus Jansson (Brentford),Marcus Danielson (Dalian)

Orta saha: Sebastian Larsson (AIK),Albin Ekdal (Sampdoria),Gustav Svensson (Guangzhou),Ken Sema (Watford),Viktor Claesson (Krasnodar),Mattias Svanberg (Bologna),Kristoffer Olsson (Krasnodar),Dejan Kulusevski (Juventus),Jens Cajuste (Midjylland),

Forvet: Alexander Isak (Real Sociedad),Robin Quaison (Mainz),Jordan Larsson (Spartak Moskova),Emil Forsberg (Leipzig),Marcus Berg (Krasnodar).

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