Normalleşme ne zaman başlıyor? sorusu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan yeni kararlar vaka sayısına göre de şekillenecek. Peki normalleşme süreci nasıl olacak? İşte haberin detayları...

NORMALLEŞME NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 81 ilden gençlerle iftar programında bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs salgınına yönelik tedbirlere ilişkin önemli bilgiler verdi. Erdoğan "Yeni normalleşme takvimimizi önümüzdeki günlerde açıklayacağız. Bu takvimde okulların açılışıyla ilgili süreçte yer alacak.

Kabine Toplantısında en önemli madde olacak. Ciddi manada vefat sayısında düşüş var. Aldığımız tedbirlerin netice vermeye başladığını gösteriyor. Vaka sayılarında çok ciddi düşüş var. Bu da aldığımız tedbirlerin netice vermeye başladığını gösteriyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17 Mayıs Pazartesi günü normalleşme takvimini açıklayacak...